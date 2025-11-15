МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Армия России освободила Яблоково в Запорожской области

Населенный пункт был освобожден силами подразделений группировки войск «Восток», сообщили в Минобороны РФ.
2025-11-15 12:04:09
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под свой контроль населенный пункт Яблоково Запорожской области. В ходе боев, было нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Терноватое, Гуляйполе, Затишье Запорожской области и Покровское Днепропетровской области.

«ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие», - добавили в оборонном ведомстве.

Продвигаются вперед и подразделения группировки войск «Днепр», бойцы которой уничтожили до 85 боевиков в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Приднепровское Херсонской области. Враг также потерял танк, боевую бронемашину, 11 автомобилей и девять станций РЭБ. Три склада боеприпасов и два склада материальных средств уничтожены.

Также Минобороны сообщило о поражении узлов связи ГУР Украины. Уточняется, что массированный удар был нанесен при участии оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии. Поражены военный аэродром и объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий работу военно-промышленного комплекса киевского режима.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #запорожская область #Яблоково
