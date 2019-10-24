Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе сирийского Кобани

Российская военная полиция расположилась на господствующей высоте в двух километрах от территории Турции в районе сирийского города Айн-аль-Араб, который курды называют Кобани. Об этом сообщил представитель командования группировки войск в Сирии Игорь Серицкий.

«База располагается на погранзаставе. С нее хорошо просматривается как сама граница, так и окрестности города», - пояснил он.

Серицкий добавил, что форт оборудован вышкой связи, откуда российские военные вместе с сирийскими пограничниками будут контролировать вывод курдских отрядов самообороны и их вооружения.

В среду, 23 октября, колонна военной полиции РФ вошла в Кобани, где начала патрулирование кварталов и пограничной линии в соответствии с сочинскими договоренностями. Тогда же российская сторона провела встречу с администрацией Кобани, где был затронут вопрос о совместной работе.

По итогам переговоров президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подписали российско-турецкий меморандум. Согласно ему силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны турецкой операции «Источник мира».

Выводу курдов будут содействовать подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Ожидается, что после этого начнется совместное патрулирование данной территории военными РФ и Турции в пределах десяти километров от турецко-сирийской границы.

В то же время в Организации Объединенных Наций оценили российско-турецкий меморандум. Там отметили, что приветствуют любые усилия по деэскалации ситуации в регионе и защите гражданских лиц в соответствии с международным гуманитарным правом и Уставом ООН.