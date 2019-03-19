Испытания ракетоносца серии «Борей» и подготовка моряков: как ВМФ сохраняет господство под водой

В день моряка-подводника Военно-Морского Флота, который отмечается в России 19 марта, Министерство обороны России опубликовало кадры испытаний подводного ракетоносца типа «Борей». На видео показано, как экипаж готовится к отходу от причала, а затем подлодка идет в надводном положении на полном ходу.

На вооружение ВМФ планируется принять еще пять подводных лодок проекта «Борей», а сама эта серия четвертого поколения станет основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. Эти подлодки, которые по праву считаются лучшими в мире, могут нести на борту до 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава».

В день моряка-подводника Военно-Морского Флота в учебном центре по подготовке подводников в городе Обнинске Калужской области проходят учения. В ходе испытаний военнослужащие учатся устранять повреждения в корпусе подлодок. Подводники работают в гидрокомбинезонах, которые надеваются перед входом затопленный отсек.

Никита Савельев, несмотря на юный возраст, уже стал опытным подводником, он отвечает за работу механизмов. Сейчас Никита проходит межпоходовую подготовку в центре.

«Для нормальной работы насоса мы проверяем давление по манометру, чтобы откачать воду за борт», - рассказал Никита.

В центре подготовки используются тренажеры, которые позволяют на себе ощутить любое правильно или неправильное действие экипажа. Управление действиями личного состава ведется с условного командного пункта. Командир, его помощник, боцман и механик принимают решение о срочном погружении. По сценарию, подлодка обнаружена условным врагом и противник наносит авиаудары.

Подводники учатся обнаруживать цели, загружать и сбрасывать торпеды. Отрабатывается выход из порта и спасение человека за бортом. Начинается обучение по отдельным специальностям. Затем отрабатываются действия в группе и в полном составе экипажа.

«Организуется контрольное занятие, в ходе которых вводятся, в том числе, и неисправности, заклинки рулей, изменение гидрометеообстановки без предупреждения. И отрабатываются действия экипажа фактически как это возможно в жизни», - пояснил старший преподаватель цикла практической подготовки Дмитрий Светлаков.

Подводные ракетоносцы типа «Борей» могут передвигаться под водой со скоростью около 54 километров в час и погружаться на глубину до 450 метров. Экипаж подлодки составляет 107 человек. На вооружении субмарины - торпеды, торпедоракеты, крылатые ракеты, а также 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и переносные зенитно-ракетные комплексы.