Военные Шри-Ланки посетили корабли Тихоокеанского флота
Ранее отряд российский кораблей в составе ракетного крейсера «Варяг», большого противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев» и танкера «Борис Бутома» прибыл в порт Коломбо.
Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие армии Шри-Ланки посетили корабли ТОФ, ранее нанесшие визит в порт Коломбо. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
Иностранные военные ознакомились с вооружением кораблей, а также узнали, как служат российские моряки. Первыми российские корабли посетили представители штабов ВМС, Западного Военно-морского района, а также военнослужащие военно-морской базы Коломбо.
Сегодня в рамках программы день открытых дверей моряки-тихоокеанцы проведут экскурсию для курсантов военных училищ, слушателей военных академий, а также студентов и школьников города.
Кроме того, корабли отряда произвели пополнение запасов топлива и продовольствия.
Ранее сообщалось, что корабли ТОФ прибыли в порт Коломбо.