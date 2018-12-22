Военные Шри-Ланки посетили корабли Тихоокеанского флота

Военнослужащие армии Шри-Ланки посетили корабли ТОФ, ранее нанесшие визит в порт Коломбо. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Иностранные военные ознакомились с вооружением кораблей, а также узнали, как служат российские моряки. Первыми российские корабли посетили представители штабов ВМС, Западного Военно-морского района, а также военнослужащие военно-морской базы Коломбо.

Сегодня в рамках программы день открытых дверей моряки-тихоокеанцы проведут экскурсию для курсантов военных училищ, слушателей военных академий, а также студентов и школьников города.

Кроме того, корабли отряда произвели пополнение запасов топлива и продовольствия.

Ранее сообщалось, что корабли ТОФ прибыли в порт Коломбо.