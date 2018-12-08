Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию ВС РФ

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил с вековым юбилеем Общевойсковую академию Вооруженных сил Российской Федерации.

Сегодня, 8 декабря, в Центральном академическом театре Российской армии состоялся торжественный концерт, посвященный празднованию 100-летнего юбилея со дня образования Общевойсковой академии ВС РФ.

Поздравление главы военного ведомства в адрес командования, ветеранов и слушателей вуза зачитал заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Истраков.

Он подчеркнул, что академия за свою вековую историю стала одним из ведущих военно-учебных заведений страны. Истраков подчеркнул, что именно здесь проходит многоуровневая подготовка высококвалифицированных военных кадров, а также проводятся фундаментальные прикладные научные исследования, направленные на укрепление обороноспособности страны.

«Значительный вклад академия внесла в развитие теории военного искусства и совершенствование профессионального образования военнослужащих», - сообщил он.

В поздравлении Шойгу также отмечается, что выпускников данного учебного заведения «всегда отличали высокое мастерство, верность присяге и воинскому долгу».

«Многие из них стали выдающимися начальниками и видными государственными деятелями. Безусловно, это большая заслуга профессорско-преподавательского состава, который бережно хранит и преумножает славные традиции военного образования. Уверен, что командование и личный состав и впредь будут успешно выполнять поставленные задачи, а выпускники станут надежной опорой национальной безопасности России», - говорится в сообщении.

Вместе с тем сегодня по случаю празднования 100-летнего юбилея со дня образования в Общевойсковой академии ВС РФ прошел день открытых дверей.

Торжественные мероприятия начались с построения личного состава. Командование, профессорско-преподавательский состав, слушатели, ветераны академии и выпускники прошлых лет возложили венки к бюсту Михаила Васильевича Фрунзе. Затем в конференц-зале состоялась церемония награждения личного состава вуза.

Более 50 военнослужащих были удостоены государственных и ведомственных наград - орденов Мужества, медалей «За отвагу», Суворова, Жукова, медалей «За боевые заслуги» и «За воинскую доблесть». Пятерым преподавателям академии за вклад в подготовку военных кадров и высокие личные показатели служебной деятельности были вручены благодарности и грамоты президента РФ. Награждение проводил начальник Общевойсковой академии ВС РФ генерал-лейтенант Алексей Авдеев.