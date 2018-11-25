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В Армейских интеллектуальных играх победила команда военного университета

Екатерина Малашенко
12:16 25.11.2018
Угнаться по знаниям за этими ребятами не удалось никому.

В Подмосковье прошли Армейские интеллектуальные игры. Вопросы - один за другим. На ответ - одна минута.

Вопрос про Белорусскую наступательную операцию сбивает с толку. Капитан команды академии Жукова Леонид Каминский настаивает на своем варианте ответа и приносит в копилку еще один балл. Он сам отбирал участников, потому что желающих очень много. А уровень знаний нужен высокий.

«Учеба в военной академии настолько насыщенная, что дополнительной подготовки для участия в этих интеллектуальных играх не было. Поэтому я думаю, что сегодня победит сильнейший. И мы узнаем, кто лучше из нас изучает историю», - говорит Леонид Каминский, слушатель Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова.

Всего семь команд по семь человек. Четыре раунда по пять вопросов. На обсуждение - минута. Ответ нужно правильно сформулировать и записать на карточку. Не уложились во время - минус балл.

«Там все Минобороны на ушах стояло. Когда Гречко умер, назначили Устинова. 79-й», - слышно в зале.

Подсказки из зала запрещены. Но не все могут удержаться. Когда обсуждение заходит в тупик, а ответ так и вертится на языке, включаются мимика и жесты. А это уже обсуждение вопроса про первый американский конвой. Нужно вспомнить название.

«PQ1 42-й год. Декабрь-ноябрь», - отвечает один из участников.

Ответ неточный. Жюри его не засчитывает. Сегодня все вопросы касаются военной истории. Оценивают знания потомки великих военачальников прошлого века.

«Это часть патриотического воспитания, которому раньше, да и в наше время, уделялось и уделяется большое внимание. Без патриотизма и патриотического воспитания невозможно будущее никакого государства. Поэтому в такой легкой форме это помогает нам вспоминать важные вехи в истории отечества», - считает Ирина Лосик, организатор соревнований.

Судьи подсчитывают результаты. Игра, в которой нет проигравших. Каждая команда стала победителем в одной из номинаций.

«Почаще бы такие соревнования. Лучше будем знать историю - лучше будем защищать», - говорит Александр Бессарабов, слушатель факультета руководящего состава Военного университета Министерства обороны.

Сложные ли были вопросы?

«Интересные вопросы были. Очень порадовало, что многие вопросы были на логику, а не на знания. Вот это очень хорошо», - отвечает другой слушатель факультета руководящего состава Военного университета Министерства обороны, Павел Дудин.

А эти ребята вырвались вперед уже в первом раунде. Щелкали вопросы как орешки. Догнать их было практически невозможно.

Команда военного университета увозит вот этот хрустальный кубок. Они стали сегодня победителями. Сила мысли - мощь победы. Девиз интеллектуальных игр. Уже в следующем году они станут международными. Мериться интеллектом будем со всем миром.  

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