Саперы обезвредили более 60 мин времен Войны под Петербургом

Более 60 мин времен Великой Отечественной войны, которые был найдены местными жителями в Ломоносовском районе Ленинградской области, обезвредили сапёры Западного военного округа.

«Военные инженеры провели инженерную разведку местности, обнаружили и обезвредили более 60 взрывоопасных предметов, большинство из которых представляют из себя морские снаряды с вкрученными взрывателями нажимного действия от противотанковых мин», - сообщил «Звезде» начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

Как объяснили в ЗВО, после извлечения из земли, все обнаруженные боеприпасы с соблюдением необходимых требований безопасности вывозят на специализированный полигон для последующего уничтожения.