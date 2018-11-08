Шойгу обсудил с коллегами из стран ОДКБ совместные планы на 2019 год

Министры обороны стран ОДКБ обсудили совместные планы на 2019 год в ходе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

На заседании обсуждались политические, военные вопросы, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам.

В результате были приняты решения по вопросам совершенствования деятельности ОДКБ, ее рабочих органов, функционирования и развития системы коллективной безопасности.

Также были подведены итоги и согласованы совместные мероприятия на следующий год.