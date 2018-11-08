Шойгу обсудил с коллегами из стран ОДКБ совместные планы на 2019 год
В заседании участвовали делегации из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.
Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
Министры обороны стран ОДКБ обсудили совместные планы на 2019 год в ходе заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, а также сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
На заседании обсуждались политические, военные вопросы, а также вопросы противодействия современным вызовам и угрозам.
В результате были приняты решения по вопросам совершенствования деятельности ОДКБ, ее рабочих органов, функционирования и развития системы коллективной безопасности.
Также были подведены итоги и согласованы совместные мероприятия на следующий год.