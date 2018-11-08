Запретить военным писать в Интернете о своей службе намерены в Госдуме

Правительственный законопроект о запрете российским военнослужащим размещать в Интернете и СМИ сведения о своей ведомственной принадлежности и служебной деятельности рассмотрят в первом чтении в Госдуме.

В частности, законопроектом предлагается запретить военнослужащим размещать в средствах массовой информации и в Интернете информацию, в том числе фото-, видеоматериалы и данные геолокации, о себе и других военнослужащих.

За нарушение указанных запретов в соответствии с дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ каждый военнослужащий, независимо от его должности и звания, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности властью соответствующего командира. Также в отношении военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, может быть применена мера по его досрочному увольнению с военной службы.

Поводом к внесению данного законопроекта послужил анализ деятельности Вооруженных Сил России, в том числе на территории Сирийской Арабской Республики, который показал особый интерес к российским военным со стороны спецслужб отдельных государств, а также со стороны террористических и экстремистских организаций.