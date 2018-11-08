Шойгу обсудил с коллегами из стран - членов ОДКБ совместные планы на 2019 год

Глава российского военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу прибыл в Астану. Здесь он принял участие в совместном заседании Совета глав МИД, Совета министров обороны и Комитета секретарей СБ ОДКБ, а также в сессии Совета коллективной безопасности организации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Делегации из шести государств-членов ОДКБ обсудили вопросы политической и военной тематики, а также в сфере противодействия современным вызовам и угрозам. Главы оборонных ведомств также подвели итоги сотрудничества в этом году и согласовали свои совместные мероприятия на год будущий.

Также ожидается, что на сессии Совета коллективной безопасности рассмотрят вопрос о назначении российского вице-премьера Юрия Борисова председателем Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран ОДКБ.

Ранее сообщалось, что Астану также сегодня прибудут главы государств-членов организации для участия в сессии Совета коллективной безопасности. Отмечается, что ряд вопросов главы государств обсудят в узком составе, а остальные пункты повестки дня будут рассмотрены на пленарном заседании, в котором примут участие руководители оборонных и внешнеполитических ведомств и секретари советов безопасности государств – членов ОДКБ, а также и.о. генсека организации Валерий Семериков.