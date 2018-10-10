Отбить атаку террористов: кадры масштабных учений стран ОДКБ в Киргизии

Согласно легенде учений, объединенная группировка войск всех государств, входящих в Организацию договора о коллективной безопасности, борется с условными террористами.

Первыми по тревоге поднимаются экипажи фронтовой авиации коллективных сил оперативного реагирования.

Пока самолеты военно-воздушных сил Казахстана и фронтовые бомбардировщики ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по полевому штабу боевиков, к участку прорыва на границе устремляется тактический десант на вертолетах.

Подразделениям спецназа из Армении, Белоруссии и Киргизии поставлена задача сковать действия бандитов, не допустить их продвижения вглубь союзной территории.

На подмогу десантникам выдвигаются войска первого эшелона. Маневры на полигоне Эдельвейс в Киргизии проводятся в рамках единого замысла масштабных оперативно-стратегических учений ОДКБ – «Боевое братство-2018». На них контингенты шести стран вместе тренируются бить общего врага.