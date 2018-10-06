Более трех тонн гумпомощи передали военные РФ мирным жителям Сирии

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

«С начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1953 гуманитарных акции. Общий вес гуманитарного груза составил 3052,25 тонн», - завил генерал-лейтенант.

При этом в Центре по примирению отметили, что за минувшие сутки гуманитарных акций не проводилось, однако была оказана медицинская помощь 47 мирным жителям, в том числе 31 ребенку.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации.

«В течение суток зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Нахшебба, Икко провинции Латакия, а также западных окраин города Алеппо (дважды)», - отметил Савченко.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.