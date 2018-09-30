Боевики обстреляли позиции правительственных войск Сирии в Алеппо

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По его словам, за сутки террористы запрещенных бандформирований обстреляли населенные пункты Икко, Джубб-Эз-Заур, Арифат, Сафкун, а также позиции правительственных войск в районе гор Джебель-Каструн и Нова в провинции Латакия, района Маканис-Эд-Дувайри города Алеппо.

В результате обстрела населенного пункта Икко получил ранение один военнослужащий правительственных войск САР и один мирный житель. Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели две гуманитарных акции за выходные. В населенном пункте Сальхиях провинции Дэйр-эз-Зор выдано 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны.

В населенном пункте Суран провинции Алеппо - 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны, а также организована раздача одной тонны свежего хлеба.

В районах города Алеппо Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадихия, Шейх-Ходер, Эс-Сахур оказана адресная благотворительная помощь 15 семьям погибших военнослужащих САР. Семьям переданы продовольственные и гигиенические наборы.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1947 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3041,9 тонны.

За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Абу-Эд-Духур Идлибскую зону Деэскалации покинули 549 человек, из них 151 ребенок. Оказана медицинская помощь 261 сирийцу (в том числе 76 детям).