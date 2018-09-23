Минобороны РФ: враждебные действия ВВС Израиля выходят за рамки цивилизованных отношений

Министерство обороны России заявило, что на фоне помощи РФ, которая неоднократно оказывалась Израилю и израильтянам в ходе взаимодействия в Сирии, «враждебные действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений».

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге, посвященном детальному разбору трагедии с Ил-20, напомнил, как Тель-Авив обратился к Москве с просьбой об обнаружении останков израильских военнослужащих по конкретным координатам на территории Сирии.

Поисковые работы были развернуты после согласования Россией вопросов по поиску останков израильских военнослужащих с сирийскими партнерами на оперативном уровне.

«Специальная операция по поиску проводилась в районе ведения боевых действий на территории, подконтрольной ИГИЛ*. Боевики террористических группировок внезапно атаковали российских военнослужащих, занимавшихся поисками. В ходе боя получил ранение боец российского спецподразделения. Россия готова была продолжить эту работу», - заявил генерал-майор Игорь Конашенков.

По просьбе Израиля командование российской группировки войск в Сирии неоднократно снимало опасения израильской стороны по поводу возможной передачи так называемых «чуствительных» образцов продукции военного назначения, поставленных из России в Сирию, третьей стороне, добавили в российском оборонном ведомстве.

«Израильская сторона неоднократно подчеркивала важность проводимой Минобороны России работы в данном направлении и выражала благодарность российским специалистам», - отметил Конашенков.

Он также рассказал, как в 2016 году по настоятельной просьбе начальника генерального штаба армии обороны Израиля генерал-лейтенанта Гади Айзенкота израильской стороне был передан танк «Магах-3», захваченный еще в 1982 году на территории Ливана, и находившийся в России. Передача танка была проведена в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также Министерством обороны РФ было оказано содействие в сохранении иудейских святынь и захоронений в сирийском городе Алеппо. Взаимодействие по этому вопросу осуществлялось через президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду, а важность работы оценил министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

«Представленные вам сегодня объективные данные событий 17 сентября говорят о том, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», - резюмировали в Минобороны.

Ранее Минобороны обнародовало все материалы по трагедии с российским разведывательным самолетом Ил-20 у побережья Сирии, которые были установлены на основе объективных данных радиолокационных средств, в том числе системы отображения информации о воздушной обстановке «Плотто».

Напомним, 17 сентября Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого Сирия отражала атаку четырех израильских самолетов F-16, нанесших удар по наземным целям. В результате погибли 15 российских военнослужащих.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что не понимают действий Тель-Авива в контексте конструктивного российско-израильского сотрудничества на сирийском направлении.

В частности, было сказано, что за время действия договоренностей, Россия направила командному центру ВВС Израиля 310 уведомлений о действиях ВКС РФ вблизи израильской территории, тогда как израильская сторона давала уведомление лишь 25 раз, и только непосредственно перед самими ударами.

ИГИЛ* - запрещенная в РФ террористическая организация.