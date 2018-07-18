На территории Сирии создан Центр приема, распределения и размещения беженцев - Минобороны

В рамках международных усилий для оказания помощи по возвращению сирийских беженцев в места постоянного проживания Российской Федерацией по согласованию с руководством Сирийской Арабской Республики на территории Сирии создан Центр приема, распределения и размещения беженцев. Об этом сообщает Минобороны России.

Задачами российского Центра приема, распределения и размещения беженцев определены: мониторинг возвращения всех временно перемещенных лиц и сирийских беженцев из зарубежных стран в места постоянного проживания; организация получения и доставки в Сирию гуманитарной помощи, предметов первой необходимости, а также стройматериалов и другого материального имущества, в том числе из других стран; организация содействия сирийским властям в восстановлении системы здравоохранения и других социальных служб; решение других вопросов обустройства и обеспечения беженцев.

Для координации работы центра и выполнения запланированных мероприятий в Москве создан и начал работу Межведомственный штаб Минобороны России и МИД России на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации.

Информация об инициативе России по решению проблемы возвращения в свои дома сирийских беженцев по дипломатическим каналам доводится до профильных подразделений Организации Объединенных Наций, а также до посольств Российской Федерации в 36 странах, на территории которых в настоящее время находится наибольшее число сирийских беженцев.

На официальном сайте Минобороны России в сети Интернет опубликован специальный бюллетень с подробными сведениями мониторинга возвращения сирийских беженцев, которые будут обновляться на регулярной основе.