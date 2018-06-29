Ансамбль им. Александрова с успехом выступил в Сербии и Болгарии

Прославленный ансамбль имени А.В. Александрова с успехом завершил гастроли в городах Сербии и Болгарии. Концерты академического ансамбля посетили более 30 тысяч зрителей.

Начался гастрольный тур с выступления перед сербскими зрителями 23 июня на площади Святого Саввы в Белграде, где в этот вечер собралось около 15 тысяч зрителей.

Концерт, приуроченный к главному национальному празднику Сербии Видовдану, состоялся по инициативе президента Республики Александра Вучича, который в декабре 2017 года посетил с официальным визитом Дом ансамбля Александрова в Москве.

Перед концертом руководство и солисты ансамбля были тепло приняты лично президентом Сербии.

В Болгарии с огромным успехом прошли три концерта во Дворце культуры города Варны, в Летнем театре Бургаса, а также в Пловдиве.

Заключительный концерт состоялся 29 июня в болгарской столице Софии. Более 15 тысяч зрителей с восторгом принимали выступления ансамбля Александрова, после концертов устраивая овации.

Почетные зрители - высшее политическое и военное руководство принимающих стран, представители посольств и военных атташатов, мэрии городов.

Традиционно в исполнении солистов и хора звучали песни на родном языке зрителей: «Тамо далеко» на сербском, «Моя Болгария» и «Христе Боже» в исполнении хора acappella – на болгарском, что неизменно вызывает восхищение и аплодисменты с первых же аккордов.

В октябре ансамбль Александрова отметит 90-летие со дня основания. За многолетнюю историю легендарный коллектив получил широкое мировое признание, и благодаря высокому мастерству продолжает завоевывать сердца зрителей по всему миру.