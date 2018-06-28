Ансамбль имени Александрова с успехом выступил в Сербии и Болгарии

Академический ансамбль песни и пляски российской армии имени Александрова с успехом выступил на главной площади Белграда в Сербии, а также в болгарских городах Варне и Бургасе. Артисты заслужили овации зрителей.

На концертах российского военного ансамбля присутствовали тысячи горожан, обеспечивая аншлаг мероприятию. Помимо них, выступление посетили политические и военные руководители принимающих стран, сотрудники посольств и городских мэрий.

Ансамбль Александрова выступил с традиционной программой, включающей известные военные и народные песни, а также танцевальные номера. Также были исполнены песни на болгарском и сербском языках - «Тамо далеко», «Моя Болгария» и «Христе Боже».

Гастроли ансамбля на Балканах продлятся еще несколько дней. Они завершатся большим концертом в болгарской столице Софии.