Бригады морской пехоты под Мурманском получат новые казармы в 2019 году

Новые казармы бригады морской пехоты в Мурманской области планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, заявил первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов.

По поручению Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу Руслан Цаликов в ходе рабочей поездки на Северный флот совместно с заместителем Министра обороны РФ генералом армии Дмитрием Булгаковым проинспектировали объекты инфраструктуры военного городка в поселке Спутник Мурманской области.

Ранее было принято решение о сносе пяти ветхих казарм 61 отдельной бригады морской пехоты и строительстве на их месте новых, современных, типовых, быстровозводимых двухэтажных казарм, адаптированных к условиям российского севера.

Отмечается, что фундамент будущих казарм планируется заложить до конца октября.

Также руководители российского военного ведомства проинспектировали ход строительства арсеналов комплексного хранения Северного флота и размещение атомных подводных лодок в Гаджиево.

По итогам инспекции в Гаджиево ими были приняты решения по оснащению базы подводных сил Северного флота.