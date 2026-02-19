Евкуров вручил награды отличившимся бойцам в госпитале имени Бурденко

В госпитале имени Бурденко вручили награды отличившимся участникам спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

«Вам большое спасибо за службу, и, естественно, хочется пожелать здоровья, чтобы вы вылечились благодаря нашим врачам, докторам, которые делают все возможное, чтобы всех поставить в строй», - сказал Евкуров.

После этого замминистра поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества. Также Юнус-Бек Евкуров поблагодарил за труд и медицинский персонал госпиталя.

Ранее Евкуров заявил, что ДОСААФ вышел на 20 военно-учетных специальностей за полтора года. При этом перед обществом поставлена задача - до конца 2026-го обучать людей по 30 ВУСам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.