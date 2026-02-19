МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Евкуров вручил награды отличившимся бойцам в госпитале имени Бурденко

Юнус-Бек Евкуров отметил мужество и отвагу награжденных военнослужащих.
19-02-2026 13:41
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В госпитале имени Бурденко вручили награды отличившимся участникам спецоперации. Ордена и медали военнослужащим вручил заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.  

«Вам большое спасибо за службу, и, естественно, хочется пожелать здоровья, чтобы вы вылечились благодаря нашим врачам, докторам, которые делают все возможное, чтобы всех поставить в строй», - сказал Евкуров. 

После этого замминистра поздравил бойцов с наступающим Днем защитника Отечества. Также Юнус-Бек Евкуров поблагодарил за труд и медицинский персонал госпиталя.

Ранее Евкуров заявил, что ДОСААФ вышел на 20 военно-учетных специальностей за полтора года. При этом перед обществом поставлена задача - до конца 2026-го обучать людей по 30 ВУСам. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Юнус-Бек Евкуров #награды #госпиталь имени Бурденко #участники СВО
