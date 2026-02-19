Важнейшую роль при освобождении населенного пункта Магдалиновка в Запорожской области сыграли подразделения ствольной и реактивной артиллерии 1180-го артиллерийского полка Ульяновского гвардейского соединения ВДВ. Об этом сообщили в Минобороны России. Своим огнем по позициям украинских боевиков они не оставляли им шансов. После этого штурмовые подразделения продвигались вперед и зачищали дома от противника.

Расчеты БПЛА сопровождали штурмующие подразделения, вели разведку, ударами FPV-дронов уничтожали живую силу и технику ВСУ, прикрывали штурмующие подразделения десантников от ударов с воздуха. Дроноводы не только уничтожали в небе вражеские беспилотники, но и срывали доставку продовольствия, боеприпасов и материальных средств по воздуху.

В ходе боев по освобождению населенного пункта от украинских формирований Ульяновские десантники при поддержке ударов беспилотных летательных аппаратов войск беспилотных систем и огня артиллерии с разных направлений продвинулись к населенному пункту и, постепенно продвигаясь от дома к дому, зачистили все здания, укрытия и блиндажи от солдат ВСУ. В настоящее время десантники продолжают стойко и мужественно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.

Напомним, об освобождении населенного пункта Магдалиновка в Запорожской области стало известно 15 февраля. Вместе с ним под контроль наших военных перешли Приморское, Запасное и Цветковое. Действия бойцов ВС РФ отметил Министр обороны Андрей Белоусов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.