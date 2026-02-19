Путин назвал важнейшим для судов соблюдение прав участников СВО

Президент России Владимир Путин заявил, что защита социальных прав участников специальной военной операции должна осуществляться в приоритетном порядке.
«Важнейшим направлением работы судов у нас является их защита соблюдения социальных прав граждан. И в приоритетном порядке - обеспечение законных прав участников специальной военной операции», - подчеркнул Путин, выступая на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов.
То же самое относится к родным и близким участников специальной военной операции, добавил Владимир Путин.
Ранее Путин поблагодарил регионы за поддержку участников спецоперации и их семей. Позже президент выразил благодарность за это и буддистам России. А еще глава государства обсудил такую поддержку с главой Ингушетии.
