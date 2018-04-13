Су-27 атакует ракетами «воздух-воздух»: кадры учений

Во время учений экипажи истребителей Су-27 и МиГ-31БМ поразили воздушные цели ракетами класса «воздух-воздух» на полигоне Ашулук под Астраханью.

Кроме того, четырнадцать самолетов отработали выход из-под удара условного противника и отражение воздушной атаки.

Взлетали истребители с аэродрома за полторы тысячи километров от места тренировок - в Тверской области. То есть летно-тактическое учение охватило территорию двух военных округов - Западного и Южного.

В ЗВО команды авиационных инженеров и техников готовили вылет истребителей в ускоренном темпе. Полный боекомплект на самолеты навесили менее, чем за два часа.

Все детали полета экипажи сначала синхронно отработали на земле - имитировали построение боевого звена.

В результате учений, согласно данным объективного контроля, все цели - «вражеские» истребители, бомбардировщики и крылатые ракеты - были поражены.