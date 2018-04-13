Военнослужащие ЗВО поразили воздушные цели из ПЗРК «Игла» в Ленобласти

В Ленинградской области на полигоне Каменка проходит окружной этап конкурса «Чистое небо». Участники соревнований стреляют из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла».

Стреляют «с ходу» - прямо с брони БТРа. Так отбирают лучших стрелков-зенитчиков подразделений ПВО Западного военного округа. Оценивают действия каждого взвода.

Вторая задача конкурса – необходимо поразить воздушную мишень, летящую со скоростью 550 м/с. Расстояние до нее – 3 км. В этом упражнении отрабатывают поражение самолета, крылатой ракеты или беспилотника противника. Пуски выполняют уже стоя на одном месте – тонкая работа.

Чтобы получить оценку «отлично», ракета с тепловым наведением должна пролететь максимум в 5 метрах от мишени. Попадать в самое «яблочко» из ПЗРК нет нужды - цель уничтожают поражающие элементы.

«Цель находится в воздухе порядка 10-12 секунд – стрелок-зенитчик должен один, без помощи какой-то аппаратуры визуально обнаружить цель, с помощью аппаратуры комплекса взять цель на сопровождение и осуществить пуск ракеты, которая найдет эту цель в воздухе», - рассказал корреспонденту «Звезды» заместитель начальника отдела подготовки и применения войск ПВО ЗВО Станислав Котович.

На поражение 3-х мишеней разных типов дают ограниченное время – здесь все на скорость, при этом без ущерба точности. В руках умелого стрелка ПЗРК «Игла» - крайне эффективное оружие, способно поражать воздушные цели на высоте в 3,5 км и на дальности в 5 км.

Лучшие из лучших стрелков отправятся на всеармейский этап конкурса «Открытое небо», который пройдет уже в мае, в Краснодарском крае.