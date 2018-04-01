В России начался весенний призыв на военную службу

В РФ 1 апреля стартовал весенний призыв граждан на военную службу.

«Осуществить с 1 апреля по 15 июля 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет в количестве 128 000 человек», - говорится в тексте документа, подписанного президентом России Владимиром Путиным 30 марта.

В состав призывных комиссий войдут представители общественных организаций, в частности комитетов солдатских матерей. При этом в заседаниях смогут принимать участие и родители призывников.

Ранее сайт телеканала «Звезда» сообщал, что во время весеннего призыва в 2018 году на воинскую службу будет призвано на 10% меньше солдат-срочников, чем весной прошлого года.