Большие противолодочные корабли Северного флота отразили атаку «вражеской» авиации

Большие противолодочные корабли Северного флота «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» во время плановых мероприятий боевой подготовки в Баренцевом море провели учение по противовоздушной обороне от налета авиации условного противника, сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

В учении также были задействованы самолеты противолодочной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота. Экипаж Ил-38 выполнил постановку воздушных мишеней, которые были успешно поражены зенитными ракетами и артиллерией кораблей.

«Боевые упражнения выполняли расчеты артиллерийских батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал", которые стоят на вооружении больших противолодочных кораблей», – пояснил Серга.

По его словам, во время подготовки и проведения стрельб экипажи обоих кораблей продемонстрировали высокую слаженность действий и военно-морскую выучку.

После выполнения боевых упражнений большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков» продолжили совместное плавание в заданных районах Баренцева моря для совершенствования навыков личного состава и отработки отдельных элементов второй задачи курса подготовки надводных кораблей.