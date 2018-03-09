«Макияж под камуфляж»: в Ярославской области завершился женский конкурс в РВСН

Конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж» проходит в учебном центре Ракетных войск стратегического назначения в Ярославской области.

60 ракетчиц со всей России решили побороться за звание самой привлекательной девушки. Одним из нормативов конкурса стало нанесение макияжа – сделать это надо всего за минуту.

«Мне очень нравится, к губам очень подходит», - говорит одна из ракетчиц.

На самолюбование в зеркальце у девушек есть по паре минут, а дальше они отправляются на полигон. По условиям смотра конкурсантки демонстрируют свои навыки в стрельбе из автомата Калашникова, собирают и разбирают оружие на время, оказывают помощь раненым, укрываются от химической атаки.

В этом году победу одержала сборная команда РВСН, представлявшая 12 регионов страны.