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Атомный ледокол «Арктика» встретился с бурей в Финском заливе

Андрей Аркадьев
15:20 15.09.2020
Порывы ветра достигали 24 метров в секунду.
© Видео: Icebreaker_50 © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время ходовых испытаний в Финском заливе атомный ледокол «Арктика» встретился со штормом и бурей. Волна высотой с многоэтажный дом накрыла судно. Несмотря на это, ледокол без проблем выдержал удар.

Заключительный этап ходовых испытаний стартовал в июне, а уже в ближайший месяц морской гигант должны передать в эксплуатацию Росатому и «Арктика» отправится в Северные широты.

Атомный ледокол «Арктика» - самый большой и мощный в мире. Судно было заложено в ноябре 2013 года, спуск на воду состоялся в июне 2016-го. Ледокол способен пробивать лед толщиной до трех метров. Оборудован двумя ядерными энергетическими установками с реакторами РИТМ 200, каждый из которых обладает 175 МВт тепловой мощности. Ее преимущество заключается в компактности. Основное оборудование размещается внутри корпуса парогенерирующего блока. РИТМ-200 обладает высокими показателями надежности и безопасности.

Помимо головного судна на Балтийском судостроительном заводе идет строительство ледоколов «Сибирь» и «Урал» со сроками сдачи заказчику в 2021 и 2022 годах соответственно.

Ледоколы строятся для замены советских судов, из которых только одно останется в строю после 2030 года. При этом, по словам Владимира Путина, к 2035 году арктический флот будет насчитывать не менее 13 тяжелых ледоколов, девять из которых будут атомными.

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