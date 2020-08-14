Ретро-выставка Уралвагонзавода будет представлена на форуме «Армия-2020»

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в госкорпорацию «Ростех») на форуме «Армия-2020» развернет выставку под названием «Раритеты танковых заводов», сообщает пресс-служба предприятия.

В павильоне «Аллеи Танкпрома» зрители увидят около 50 экспонатов: документов, чертежей, наград, личных вещей, памятных знаков, макетов из фондов музеев предприятий концерна. Некоторые документы будут представлены впервые.

Также посетители увидят фотоальбом об изготовлении первых двух танков Т-34, выпущенный на Харьковском паровозостроительном заводе №183 в январе 1940 года. Он содержит около 120 фотографий процесса изготовления основных деталей и узлов машины. Так же на выставке можно будет увидеть модели знаменитых машин, как предприятий Концерна, так и других заводов отрасли.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было несколько сотен Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности. По совокупности боевых качеств многие военные специалисты и эксперты считают его модификацию за всю Вторую мировую войну.

Одно из важных преимуществ Т-34 - технологичность его производства. Если танков «Тигр» было построено около тысячи, «Пантер» - около восьми тысяч, то Т-34 (всех модификаций) в СССР до конца войны с конвейера сошло более 50 тысяч штук. Это делает его самым массовым танком Второй мировой войны.