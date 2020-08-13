Ракета-носитель «Ангара» прошла проверки и готова к возобновлению испытаний

Ракета-носитель «Ангара» успешно прошла проверки и готова к возобновлению летных испытаний. Об этом рассказали в Роскосмосе.

Универсальные ракетные модули «Ангары» погрузили в специальные вагоны. Решение об их отправке на космодром Плесецк будет принимать Госкомиссия.

«Погруженные в спецвагоны универсальные ракетные модули тяжелой ракеты "Ангара А5" ждут решения Госкомиссии на отправку на северный космодром», - сказано в сообщении госкорпорации в Twitter.

«Ангара» - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители различных классов - от легкого до тяжелого: легкие «Ангара-1.2», средние «Ангара-А3», тяжелые «Ангара-А5» и модернизированная «Ангара-А5М», повышенной грузоподъемности - «Ангара-А5В».

Предполагается, что «Ангара» должна полностью заменить ракеты-носители «Протон-М» в 2024 году.