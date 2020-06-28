Названы сроки передачи ВМФ России новейшей АПЛ «Казань»
Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток.
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Военно-морской флот России получит головную атомную подводную лодку «Казань» проекта 885М «Ясень-М» в декабре 2020 года. Об этом рассказал президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
Изначально она должна была поступить во флот в 2019 году, после передачу отложили на сентябрь-октябрь 2020 года.
«Корабль должен быть передан флоту в этом году, в декабре», - приводит слова Рахманова РИА Новости.
АПЛ «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. Подводная скорость крейсера составляет 31 узел, а надводная - 16 узлов. Предельная глубина погружения - 600 метров, автономность плавания - 100 суток. На вооружении подлодки находятся мины, торпеды калибра 533 миллиметра, крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».