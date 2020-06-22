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Техника концерна «Уралвагонзавод» готова к Параду Победы

Наталия Майорова
09:00 22.06.2020
Для того, чтобы не повредить асфальт и брусчатку, все изделия «обуваются» в асфальтоходные «башмаки».
Техника концерна «Уралвагонзавод» готова к Параду Победы
© Фото: Уралвагонзавод

Спецтехника Концерна «Уралвагонзавод» (входит в Госкорпорацию Ростех) полностью подготовлена к Параду Победы. Более пятидесяти специалистов от предприятий Концерна (АО «НПК «Уралвагонзавод»,
АО «Омсктрансмаш», АО «Уратрансмаш», АО «ЦНИИ «Буревестник»,
ООО «ЧТЗ-Уралтрак») осуществляют техподдержку боевых машин.

На всех этапах подготовки к торжественным мероприятиям конструкторы спецтехники и инженеры, сотрудники подразделений сопровождения жизненного цикла, технического контроля, механосборочных работ осуществляют полное техническое сопровождение бронетехники Концерна. В их задачи входит диагностика каждой машины, все виды регламентных работ и техническое обслуживание машин после каждой репетиции.

Для того, чтобы не повредить асфальт и брусчатку, все изделия «обуваются» в асфальтоходные «башмаки». Грузонесущие резинополимерные пластины прикрепляются к гусеничной ленте, и, таким образом, машина движется уже на достаточно мягкой подошве и не царапает дорожное покрытие столицы. Процесс «обувки» достаточно трудоемкий, поэтому вся техника была «переобута» уже в апреле. В асфальтоходных «башмаках» она ведет себя по-другому, поэтому механики-водители должны заранее к ним привыкнуть, почувствовать машину.

Бригады технической поддержки с приданной техникой (БРЭМ-1М) находятся на тренировочных площадках в готовности решить любую техническую задачу, как в ходе тренировок, так и при проведении юбилейного Парада Победы.

Специалистами предприятий, входящих в АО «Концерн «Уралвагонзавод» подготовлено к Параду Победы 139 единиц боевой техники. В том числе Т-90М «Прорыв», Т–80БВМ, БМП Т-15 «Армата» с 57 мм боевым модулем «Кинжал» и БМ 2С38 «Деривация-ПВО» которые будут принимать участие в Параде впервые.

«Кроме того, одним из наших предприятий, 61-м бронетанковым ремонтным заводом, восстановлено небывалое количество исторической техники - более сорока танков Т-34-85 и самоходных установок Су-100, считающихся гордостью отечественного танкостроения, столетие которого мы отмечаем в этом году», – сообщил генеральный директор Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

Ряд машин примут участие в Параде Победы впервые. Это танки
Т-90М «Прорыв» и Т-80БВМ, БМП Т-15 «Армата» с 57 мм боевым модулем «Кинжал», БМ 2С38 «Деривация-ПВО». Также научно-производственным объединением «Электромашина» представлен 12.7 мм дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник», которым оснащён Бронеавтомобиль Тайфун-К (производства Ремдизель).

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