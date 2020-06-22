«Гремящий» выйдет на заключительные испытания в августе

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» выйдет на заключительный этап государственных испытаний в августе текущего года. Об этом сообщил журналистам в понедельник в пресс-службе «Северной верфи».

«В августе корвет выйдет на заключительный этап государственных испытаний, после завершения которых будет передан флоту», - сообщили на верфи.

В декабре 2019 «Гремящий» выполнил испытательные пуски крылатых ракет «Калибр» и «Оникс» в Белом море. Также ранее в Баренцевом море он провел стрельбы артиллерийскими установками А-190 и АК-630 по имитированным воздушным целям. В январе 2020-го - успешно испытал новый комплекс морского оружия, предназначенный для атаки подводных и надводных целей.

В июне текущего года экипажи морской авиации Балтийского флота осуществили посадки на палубу новейшего корвета «Гремящий» в ходе государственных испытаний на Балтике.

Корвет «Гремящий» - головной корабль проекта 20385, который является усовершенствованной версией проекта 20380. От своих предшественников боевой корабль отличается усиленной ударной мощью и более совершенной системой противовоздушной обороны.