РФ выводит на экспортный рынок РЛС, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты

АО «Рособоронэкспорт» начало маркетинговую работу по продвижению на мировой рынок вооружения мобильной трехкоординатной радиолокационной станции 59Н6-ТЕ разработки и производства АО «ФНПЦ «ННИИРТ».

«РЛС 59Н6-ТЕ обеспечивает измерение дальности, азимута и высоты воздушного объекта. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 километров и высоте до 200 километров, а после обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации. Работает в условиях помех, а также осуществляет пеленгацию постановщиков активных шумовых помех», - говорится в сообщении компании.

В нем также отмечено, что станция имеет автоматический и полуавтоматический режимы захвата и сопровождения воздушных объектов. В режиме реального времени может одновременно сопровождать не менее тысячи объектов и распознавать восемь классов целей, также проводить селекцию противорадиолокационной ракеты и предупреждать боевой расчет об опасности поражения, в том числе высокоточным оружием и самонаводящимися ракетами.

Отметим, что 16 мая на торжественной церемонии представления обновленного флага государственных Космических сил президент США Дональд Трамп заявил о создании в США «супер-пупер-ракеты», которая «в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас».