РФ выводит на экспортный рынок РЛС, способную обнаруживать гиперзвуковые ракеты Александр Пешков РЛС способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 километров.

© Фото: Ministry of Defence of the Russia, Twitter.com, Globallokpress