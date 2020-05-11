Тотальная точность: опубликованы эксклюзивные кадры испытаний «Корнета» против воздушных целей

«Военная приемка» показала эксклюзивные и уникальные кадры испытаний противотанкового комплекса «Корнет» против воздушных целей. Ранее они не демонстрировались широкой публике.

Во время испытаний комплекс производил уничтожение цели, подвешенной в воздухе с помощью цепей. Съемка велась через прицел «Корнета», и на ней отчетливо видно, как запущенная ракета оставила дымный спиральный след и через несколько секунд полностью уничтожила объект.

Еще одним этапом испытаний было поражение уже свободно летящей цели. Сначала «Корнет» захватил ее в прицел, затем вновь через несколько секунд оставляет от нее лишь облако черной пыли и бесформенные обломки.

При этом захвативший цель «Корнет» способен следить за ней даже без участия оператора. Размеры объекта не влияют на успех запуска - 152-миллиметровый калибр обеспечивает сбитие в любой обстановке.