Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике

Одним из «носителей» противотанкового комплекса «Корнет» выступает армейский внедорожник «Тигр», который способен нести сразу до 16 ракет.

Команда «Военной приемки» продемонстрировала, как конструкция выглядит изнутри: подниматься наружу из «Тигра» могут как сразу две установки, так и каждая по отдельности, для этого после нажатия одной-единственной кнопки сдвигается часть потолка, и конструкция поднимается вверх.

Дополнительные восемь ракет сменяют отстрелянный комплект столь же быстро, как меняются магазины в автомате Калашникова. Вешаются и снимаются ракеты фактически одним движением руки.

Таким образом, один вооруженный «Корнетом» «Тигр», работая по принципу «один выстрел - один танк», способен в одиночку остановить до 16 танков.