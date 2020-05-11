«Утиная» схема: разработчик «Корнета» описал необычное строение ракет комплекса

Заместитель начальника отделения по разработке противотанковых ракетных комплексов КБП Сергей Маст рассказал о схеме постройки и принципах действия ракет системы «Корнет», которой посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». Благодаря аэродинамической схеме «Утка», когда ракета обладает длинной «шеей», широкими «крыльями» и находящимися впереди органами управления.

«Состоит из основных частей, типичных для ракет такого типа: это рулевой привод, боевая часть, маршевый двигатель, стартовый двигатель и отсек управления. Носовая часть закрыта носовым обтекателем», - рассказал Маст.

Для стабильности в конструкции ракеты предусмотрены специальные раскладывающиеся при запуске лопасти стабилизатора: они сложены вдоль корпуса во время нахождения внутри трубы и молниеносно расправляются, вылетая из нее. По словам замначальника отделения разработки, подобные системы не применяются больше нигде в мире.