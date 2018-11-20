Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Битва за будущее: что известно о российском скоростном вертолете

Александр Пешков
11:30 20.11.2018
Телеканал «Звезда» рассказывает о том, каким будет скоростной вертолет и зачем он нужен российской армии.
Битва за будущее: что известно о российском скоростном вертолете
Фото: pixabay, avia.pro, МО РФ, soyuzmash. ru, russianhelicopters. aero

Российское военное ведомство утвердило концепцию скоростного вертолета, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в отрасли. В сообщении подчеркнуто, что машину предполагается создавать по классической схеме и что она сможет развивать скорость 400 километров в час.

Битва за будущее

Крейсерская скорость для современного вертолета очень важна. Это возможность оперативной доставки десанта и поддержки пехоты огнем, это сокращение времени, в течение которого вертолет находится в опасной зоне. Но, помимо всего прочего, это и повышение экономических показателей: чем быстрее вертолет добирается из точки «а» в точку «б» при одинаковой мощности двигателя, тем меньше он затрачивает топлива. При этом технологии, которые разработаны для сверхскоростных машин, будут постепенно внедряться и при модернизации уже существующих вертолетов. Значит, тот, кто выиграет эту гонку, в сущности, станет лидером в мировом вертолетостроении.

Картинка

Важно подчеркнуть, что речь идет о создании машин, для которых полет на скоростях более 400 километров в час будет привычным, а не экстремальным. Так, рекорд скорости (472 километра в час) принадлежит Eurocopter X3, однако это экспериментальная машина, реальная эксплуатация которой под большим вопросом.

Предел возможностей

Современные вертолеты летают со скоростью, близкой к 300 километрам в час, потому что классическая аэродинамическая схема подошла к пределу своих возможностей.

«При горизонтальном полете скорость вращения движущейся вперед, "наступающей" лопасти складывается со скоростью полета и вычитается, когда лопасть движется назад, то есть "отступает". Из-за этого подъемная сила неравномерно распределяется по диску несущего винта. Компенсируется это за счет циклических маховых движений лопасти, в результате которых изменяется угол атаки и выравнивается подъемная сила. Так работает несущий винт в стандартных условиях, а вот на больших скоростях все становится сложнее - возникает "срыв потока"», - рассказал «Звезде» военный эксперт, военный летчик Дмитрий Дрозденко.

Картинка

Ближе к максимальной скорости в 300-400 километров в час кончик «наступающей» лопасти приближается к звуковому барьеру, возникает эффект «волнового кризиса», из-за чего резко повышается лобовое сопротивление. На «отступающей» лопасти увеличивается зона обратного обтекания. Лопасти начинают самопроизвольно выходить на закритические углы атаки, вертолет становится неуправляемым. У пилотов такой эффект называется «валежом».

Картинка

С волновым кризисом можно справиться, сделав законцовки винта стреловидными, а вот проблема с зоной обратного обтекания на отступающих лопастях требует более серьезных решений. Например, при скорости полета 450-500 километров в час больше половины лопасти будет обтекаться воздушным потоком с обратной стороны, ставя проблему балансировки вертолета в разряд основных.

«Наступающая» лопасть

Конструкторы пытаются решить проблему разными способами. В частности, речь идет о создании конвертоплана, который представляет собой что-то среднее между самолетом и вертолетом, который взлетает «по-вертолетному», а полет может совершать, как самолет. Несмотря на всю заманчивость концепции, создание такое машины оказалось крайне сложной задачей. Единственный в мире серийный конвертоплан Bell V-22 Osprey стоит 116 миллионов долларов, что сопоставимо с ценой истребителя пятого поколения F-35. Кроме того, он крайне сложен в эксплуатации и ремонте. В России данная концепция также прорабатывается, но речь идет в первую очередь о беспилотных летательных аппаратах, один из которых был представлен на стенде «Вертолетов России» в рамках выставки HeliRussia-2016. В августе текущего года аппарат был испытан, но о заказах на него ничего не слышно.

Картинка

Второй способ создания несущего винта - эффект «наступающей» лопасти. Так называемая проблемная лопасть не участвует в создании подъемной силы: ее создают противоположные половинки двух соосных винтов. Важно подчеркнуть, что речь идет не о соосной схеме в классическом ее понимании, а о принципиально новой концепции.  Она была реализована на американском скоростном вертолете Sikorsky-X2. Эта же схема предлагалась ОКБ Камова (снимки с презентации проекта были опубликованы в иностранном издании Defense Blog в ноябре этого года).

Картинка

Год назад генеральный конструктор ОАО «Камов» Герой Российской Федерации Сергей Михеев в интервью ТРК «Звезда» сообщил о том, что машина этой схемы сможет развивать скорость до 500-600 километров в час.

«Дизайн будет совершенно другим. В моем сознании это дизайн скоростной машины: зализанный контур, размещение средств поражения внутри корпуса, исключительно аэродинамически совершенная машина, которая необходима и для другого качества - меньшей заметности. Я как наследник фирмы "Камов", как конструктор, который 50 лет продолжает работу Николая Ильича Камова, считаю, что это будет соосный вертолет», - сказал Михеев.

Скоростной «крокодил»

Работы над улучшением вертолета классической схеме начались в России в 2016 году, когда «Вертолеты России» приступили к испытаниям летающей лаборатории (ЛЛ ПСВ) на базе вертолета Ми-24.

Отметим, что в 2016 году замгендиректора холдинга «Вертолеты России» по производству и инновациям Андрей Шибитов заявлял, что машина сможет достигать скорость 450-500 километров в час.

Картинка

По данным источника ТРК «Звезда» в оборонно-промышленном комплексе, для достижения заданных характеристик, для вертолета будет создаваться специальное крыло.

В Госкорпорации «Ростех» заявили, что готовы создать для скоростного вертолета двигатель ВК-2500М, который будет иметь повышенную мощность при сниженной массе, модульность конструкции, возможность эксплуатации по техническому состоянию. Первый полет машины запланирован на 2019 год.

«Схема вертолета от ОКБ "Камова" вызывает большие вопросы. В частности, неясно, для чего машине нужно крыло с таким углом стреловидности. При этом если говорить об увеличении скорости до 400 километров в час, которую позволит достичь машина классической схемы, то это уже можно считать серьезныем шагом вперед», - рассказал авиаэксперт Владимир Карнозов.

Важно подчеркнуть, что Ми-24 и его модификация Ми-35 в серийном варианте уже имеют высокую скорость в сравнении с конкурентами. Максимальная скорость в горизонтальном полете составляет 335 километров в час, а в 1978 году летчик Гурген Карапетян установил абсолютный мировой рекорд скорости полета для вертолетов - 368,4 километра в час.

При этом машина специально для этого не готовилась. Все это дает понимание, почему конструкторы в качестве лаборатории выбрали именно Ми-24: у вертолета есть большой модерназиционный потенциал для увеличения скорости. При этом не исключено, что в будущем работа над схемой, предложенной ОКБ «Камова», продолжится.

Тактика боя

Сегодня вертолеты являются серьезной ударной силой, которую невозможно чем-то заменить на поле боя. И внедрение скоростных машин может серьезное изменить положение вещей.

«Отдельно нужно сказать о том, что само по себе увеличение скорости на 100 километров в час вряд ли даст какие-то колоссальные преимущества на поле боя в условиях современной тактики применения вертолетов. Внедрение таких машин потребует изменения тактики боя», - сказал Карнозов.

Современное применение вертолетов предполагает, что они не входят в зону противодействия систем ПВО и наносят удар по бронетехнике и живой силе со значительного удаления. Однако реальные боевые действия показали, что добиться этого получается далеко не всегда. В частности, три американских Apache были сбиты над территорией уже «завоеванного» Ирака, в том числе из стрелкового оружия.

«Конечно, главное преимущество скоростного вертолета - возможность быстрее добраться до места, где он необходим. Но есть и другое: полет на высокой скорости на малой высоте делает машину более сложной мишенью для ПЗРК и стрелкового вооружения, а именно из него по вертолетам в современных конфликтах стреляют чаще всего», - подчеркнул  Дрозденко.

Он также отметил, что внедрение скоростных вертолетов потребует особой подготовки пилотов и разработки специальных систем, для того чтобы полет на сверхмалой высоте и скорости более 400 километров в час был комфортен психологически.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.11.2018, 11:29
Западные СМИ назвали триумфом окончание прокладки морской части «Турецкого потока»
Дата20.11.2018, 02:03
«Торпедная дуэль» кораблей Балтфлота под Калининградом: эффектные кадры
Дата19.11.2018, 14:32
Канадского олимпийского чемпиона по керлингу дисквалифицировали за выход на лед пьяным
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата20.11.2018, 10:59
Огненный наследник «Града»: в чем секрет боевого могущества РСЗО «Торнадо-Г»
Дата19.11.2018, 01:00
Минобороны РФ опубликовало уникальные документы времен ВОВ в преддверии Дня ракетных войск и артиллерии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:43 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые «живые» кадры нового плацкарта РЖД изнутри
09:51 В стране и мире
Видео
Пассажирский поезд сошел с рельсов в Каталонии
08:25 В стране и мире
В Аргентине восстановили сценарий последних дней жизни подлодки San Juan
07:38 В стране и мире
На Украине оценили потери от запуска «Турецкого потока»
06:28 В стране и мире
Стало известно, как обновление плацкартных вагонов РЖД может повлиять на цены билетов
События дня
События дня
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Разгневанный отменой рейса пассажир устроил «костер» из своего багажа в аэропорту: видео
«Больше не миф»: ученые обнаружили «руины» загадочной Атлантиды вблизи Испании
Загадочные «тоннели», соединяющие Антарктиду и Австралию, обнаружили пользователи Сети
Видео
На Тенерифе гигантские волны смыли балконы многоквартирного дома: видео
Ученые предупредили о неожиданной опасности употребления воды
Российские ученые доказали существование мифического северного континента
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.