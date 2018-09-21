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Консенсус достигнут: Россия и Китай ускорят создание тяжелого вертолета

Вадим Синицын
09:46 21.09.2018
В городе Куньмин состоялось заседание Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в промышленности. Стороны обсудили не только совместное создание тяжелого вертолета AHL, но и проект дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета CR929.
Консенсус достигнут: Россия и Китай ускорят создание тяжелого вертолета
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Российская Федерация и Китайская Народная республика достигли согласия по всем важным вопросам относительно совместного проекта создания тяжелого вертолета. Стороны также договорились ускорить процесс оставшихся переговоров, как заявил журналистам министр промышленности Китая Мяо Вэй. Вопросы обсуждались на заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в промышленности, которая состоялась в городе Куньмин.

«Мы с коллегами уже обсудили соответствующие вопросы по проекту разработки тяжелого вертолета. По большинству из них достигли консенсуса. По оставшимся же из них мы приняли решение об ускорении переговорного процесса», - заявил Мяо Вэй на итоговой пресс-конференции, как сообщает ТАСС.

По словам министра, специалисты России и Китая обменялись мнениями относительно сотрудничества стран в сфере гражданской авиации и озвучили договоренности по двум главным совместным проектам. Это тяжелый вертолет AHL и широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929.

Тяжелый вертолет разрабатывается холдингом «Вертолеты России» и Китайской авиационно-промышленной корпорации (AVIC). Российская сторона инвестирует в проект технологии, составит техническое предложение и разработает отдельные системы машины. Китай, в свою очередь, займется организацией, постройкой опытных образцов и проведением испытаний, а также другой организационной работой – сертификацией, производством и продвижением на рынках.

Ранее были озвучены предварительные технические данные будущего тяжелого вертолета. Предполагается, что взлетная масса вертолета превысит 38 тонн, практический потолок составит около 5700 метров. Машина сможет двигаться со скоростью до 300 километров в час и переносить пятнадцать тонн груза на внешней подвеске.

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