«Противник» уничтожен: кадры отработки ракетных ударов «Искандеров» под Калининградом

В рамках масштабной проверки боеготовности в Калининградской области расчеты «Искандеров» выполнили скрытный марш в назначенный позиционный район, где произвели электронные одиночные и групповые пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетных комплексов, аэродромы, а также защищенные объекты и командные пункты условного противника.

После этого военнослужащие соединения сменили район, чтобы избежать возможного ответного удара со стороны врага. В ходе тренировки особое внимание командиры уделили слаженности боевых подразделений.

«Искандер» - это новейший российский оперативно-тактический ракетный комплекс, который предназначен для высокоточного поражения стратегических целей в глубоком тылу противника на дальности до 500 километров.