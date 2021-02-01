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Бойцы военной полиции в Дагестане начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021

Светлана Головина
05:45 01.02.2021
В этом году конкурс «Страж порядка» впервые примет Сербия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Дагестане на полигоне Аданак бойцы военной полиции начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 - «Страж порядка».

Первый и очень важный этап будущего конкурса - стрельбы из пистолетов и автоматов. Мишени нужно поразить уверенно на дистанции до 80-ти метров с открытого места и из траншеи. Помимо этого, от военнослужащих требуется умение быстро менять позицию.

Всего в конкурсе четыре этапа, в том числе полоса препятствий и гонка патрульного наряда на служебных машинах с проверкой навыков экстремального вождения.

В 2021 году «Страж порядка» впервые примет Сербия.

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