Бойцы военной полиции в Дагестане начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021
В этом году конкурс «Страж порядка» впервые примет Сербия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Дагестане на полигоне Аданак бойцы военной полиции начали подготовку к конкурсу АрМИ-2021 - «Страж порядка».
Первый и очень важный этап будущего конкурса - стрельбы из пистолетов и автоматов. Мишени нужно поразить уверенно на дистанции до 80-ти метров с открытого места и из траншеи. Помимо этого, от военнослужащих требуется умение быстро менять позицию.
Всего в конкурсе четыре этапа, в том числе полоса препятствий и гонка патрульного наряда на служебных машинах с проверкой навыков экстремального вождения.
В 2021 году «Страж порядка» впервые примет Сербия.