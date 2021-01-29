Армия Российские миротворцы помогли доставить строительные материалы в Карабахе Тимур Шерзад Путь колонны из 15 КамАЗов и машин сопровождения лежал в Кельбаджарский район, местом старта был населенный пункт Мадагиз. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Российская колонна Центра гуманитарного реагирования из 15 военных автомобилей КамАЗ и сопровождающих машин доставила строительные материалы. Путь колонны лежал в Кельбаджарский район, местом старта был населенный пункт Мадагиз. Содействие было оказано азербайджанской стороне на основе условий трехстороннего соглашения России, Армении и Азербайджана от 9 ноября прошлого года. Российские миротворцы продолжают обеспечивать транзит грузов гуманитарного характера между территориями, вернувшимися в состав Азербайджана. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика