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Обледенение и боковой ветер: кадры испытаний Су-35С летчиками ЗВО в Карелии

Тамара Астапенкова
06:35 27.01.2021
До полетов летный состав полка каждую из нештатных ситуаций отработал на симуляторе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В Карелии в небе над Ладожским озером экипажи авиационной эскадрильи Западного военного округа испытали истребители Су-35С.

Выпускники 2020 года проверили летно-технические характеристики истребителей, работоспособность двигателей, авионики и гидравлических систем, механизмов на различных скоростях и высотах.

Летный состав выполнил первые выходы на авиационные полигоны с практическим применением ракетно-пушечного вооружения по целям в зоне видимости и по приборам.

При выполнении плановых полетов особое внимание было уделено взлетам и посадке с боковым ветром, низкому порогу видимости, а также возможности обледенения при заходе на посадку.

До полетов летный состав полка каждую из нештатных ситуаций отработал более четырех часов с использованием симулятора в кабине тренажерного комплекса Су-35С.

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