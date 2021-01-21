Шойгу прибыл в Мьянму с официальным визитом
В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном.
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Министр обороны России Сергей Шойгу с официальным визитом прибыл в Республику Союз Мьянма.
«В ходе визита состоятся двусторонние переговоры с главнокомандующим Вооруженными силами республики старшим генералом Мин Аун Хлайном», - сказала пресс-секретарь министра Россияна Марковская.
В ходе переговоров будут подняты вопросы военного и военно-технического сотрудничества и обстановка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.