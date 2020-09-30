Часть экипажа корабля «Петр Моргунов» заразилась коронавирусом

У 41 члена экипажа большого десантного корабля «Петр Моргунов» обнаружен коронавирус, сообщает Минобороны России.

«У 41 члена сдаточной команды предприятия на большом десантном корабле "Петр Моргунов", который находится на этапе испытаний, после проведения планового тестирования была выявлена положительная реакция на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.

Все инфицированные были оперативно доставлены в лечебные учреждения в городе Калининграде, где находятся под наблюдением медиков. Их состояние удовлетворительное, без симптоматических проявлений.

На корабле оперативно установлены контактировавшие лица, которые также изолированы и находятся под наблюдением медиков.

В настоящее время на корабле проводится комплекс мероприятий по дезинфекции и санитарной обработке помещений и материальных средств.