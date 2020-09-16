«Терминаторы» уничтожают огневые средства «противника» под Курганом: эффектные кадры

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» отдельного транспортного смешанного авиационного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе учений в Курганской области уничтожили огневые средства «противника» и доставили спасательную группу в район нахождения экипажа самолета, терпящего условное бедствие.

По замыслу эпизода летно-тактических учений, которые проходят в пяти регионах России, транспортно-боевые вертолеты Ми-8АМТШ вылетели в район условной экстренной посадки самолета в Курганской области. В ходе воздушной разведки экипажи обнаружили колонну бронетехники и огневых средств «противника». При заходе на цель с высоты около 50 метров летчики применили неуправляемые авиационные ракеты С-8 класса «воздух-поверхность».

После уничтожения целей вертолеты Ми-8АМТШ вылетели к месту нахождения экипажа, терпящего условное бедствие, затем зависли на высоте около 30 метров и отработали действия по беспарашютному десантированию спасательной группы с помощью спусковых роликовых устройств.

Кроме того, доставка спасательной группы к месту условного бедствия экипажа, осуществлялась парашютным способом. Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы ЦВО десантировались с высоты 3000 метров, с использование парашютных систем «Арбалет» и «Мальва».

В летно-тактических учениях в Самарской, Свердловской, Челябинской, Курганской и Кемеровской областях, которые проходили с 10 по 13 сентября, задействовано 10 самолетов Ан-26, Ан-12, Ту-134 и вертолетов Ми-8АМТШ, восемь аэродромов и взлетно-посадочных площадок, около 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, парашютно-десантной группы, а также группы обеспечения и управления полетами.