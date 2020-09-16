Военнослужащие ВВО помогают жителям подтопленных территорий в ЕАО

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцируемого в Еврейской автономной области (ЕАО), в ходе проведения работ по ликвидации последствий подтопления, оказывают адресную помощь жителям населенных пунктов Ленинского района.

Личный состав соединения по просьбе местных жителей осуществляет подъем мебели, бытовой техники и продуктов питания на чердаки, а также перенос имущества в более безопасные места. Помощь оказывается в первую очередь пожилым людям и инвалидам.

Помимо этого организована помощь в решении социально-бытовых проблем по восстановлению придомовых ограждений и построек.

Всего за последнее время, помощь оказана жителям свыше 30 домов.

В связи со сложной обстановкой в регионе для оказания помощи в борьбе с паводком на реке Амур привлечена группировка военнослужащих мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Еврейской автономии, численностью около 700 человек, задействовано более 20 единиц техники.

Военнослужащие осуществляют подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов, а также оказывают адресную помощь жителям подтопленных территорий.