Военные Балтфлота спасли раненого иностранного моряка

Моряки Балтийского флота эвакуировали нуждающегося в срочной медицинской помощи члена команды иностранного гражданского судна в Финском заливе. Об этом рассказал представитель Балтфлота, капитан первого ранга Роман Мартов.

Во вторник, 15 сентября дежурный капитан - координатор морского спасательного центра Санкт-Петербурга сообщил оперативным службам Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота, что одному из членов команды, находящемуся на борту нидерландского грузового судна EEMSBORG, срочно необходима эвакуация. Член экипажа судна при выполнении судовых работ получил тяжелые травмы и нуждался в срочной госпитализации.

Оперативный штаб по разрешению кризисной ситуации Ленинградской военно-морской базы в кратчайшие сроки организовал спасательную операцию. К судну был направлен быстроходный патрульный катер «Раптор» со специалистами аварийно-спасательного отряда базы.

Несмотря на сложные метеоусловия, военнослужащие Балтийского флота сняли раненого с грузового судна и доставили его в Кронштадт.