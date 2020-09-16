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Российские Ту-142 пролетели над Беринговым и Черным морями

Андрей Аркадьев
11:27 16.09.2020
Продолжительность полетов составила около 6 и 10 часов соответственно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Два российских дальних противолодочных самолета Ту-142 пролетели над нейтральными водами Берингова и Черного морей. Кадры полета опубликовало Министерство обороны РФ.

На отдельных этапах маршрута над акваторией Берингова моря самолеты Ту-142 сопровождались истребителями МиГ-31 Тихоокеанского флота.

Полеты выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-142 - советский и российский дальний противолодочный самолет.  Является дальнейшим развитием и глубокой модернизацией серийного самолета разведки и целеуказания - Ту-95РЦ, в отличие от которого имеет новое крыло и оперение с применением суперкритических аэродинамических профилей, интегрированные в крылья топливные баки и модернизированную кабину с незначительно улучшенными условиями работы экипажа.

На Ту-142М3 была установлена гидроакустическая аппаратура «Заречье», магнитный регистратор параметров поиска «Узор-5». Поисково-прицельный комплекс был доработан до возможности работать не только с новыми типами гидроакустических буев, но и со старыми буями системы «Беркут». Был установлен бортовой комплекс обороны «Саяны-М» под управлением БЦВМ «Аргон-15».

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