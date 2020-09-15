Губернатор ЕАО поблагодарил Шойгу за помощь в ликвидации прорыва дамбы в Ленинском

Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поблагодарил министра обороны России за помощь военнослужащих Восточного военного округа в ликвидации прорыва дамбы в населенном пункте Ленинское.

«Подъем грунтовых и паводковых вод реки Амур уже превысил опасной отметки, и в селе Ленинское произошел прорыв дамбы, который ликвидировали с помощью войск Российской армии. В свою очередь, хочу сказать огромные слова благодарности Министру обороны Российской Федерации Сергею Кужугетовичу Шойгу. Реакция была молниеносная, и войска Восточного военного округа прибыли на участок прорыва и занимались ликвидацией» - рассказал Гольдштейн.

На месте задействованы около 700 военнослужащих и 24 единицы техники. В настоящее время уложено свыше 25 тысяч мешков с песком. Протяженность защитного сооружения составляет более 1200 метров.

Уровень воды продолжает расти из-за полноводности впадающего в реку Амур притока реки Сунгари. Накануне руководством ЕАО в районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Военнослужащие осуществляют подвоз пескогравия, наполнение и укладку мешков вдоль дорог, гидротехнических сооружений, а также вблизи жилых массивов.

Выполнение задач по защите населенных пунктов от паводка проходит во взаимодействии со спасательными отрядами МЧС, местными жителями и волонтерами в составе региональной группировки по предупреждению и ликвидации ЧС.