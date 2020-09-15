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В ходе первого этапа учений «Славянское братство - 2020» сформирована многонациональная тактическая группа

Лина Давыдова
19:57 15.09.2020
В рамках мероприятия состоялось поднятие Государственных флагов стран-участниц учений с исполнением гимнов двух стран.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

На плацу полигона Брестский в Белоруссии состоялся торжественный митинг, посвященный передаче в оперативное подчинение командиру многонациональной тактической группы подразделения Псковских десантников, прибывших в Брест для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях «Славянское братство – 2020».

В рамках мероприятия состоялось поднятие Государственных флагов государств-участниц учений с исполнением гимнов двух стран.

Усиленное подразделение гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ прибыло накануне железнодорожным воинским эшелоном из Пскова в Брест для участия в учениях «Славянское братство-2020».

После разгрузки эшелона российские десантники на боевых машинах совершили марш в полевой лагерь, созданный на период учений на полигоне Брестский.

Первый этап совместных белорусско-российских тактических учений «Славянское братство-2020» стартовал в Белоруссии 14 сентября.

В ходе первого этапа, завершение которого планируется 25 сентября, белорусские и российские десантники отработают вопросы совместных действий в составе тактической группы. Также пройдут дни национальной культуры и спортивные соревнования.

Учения «Славянское братство» регулярно проходят с 2015 года. Они проводятся по контртеррористической тематике и не направлены против других стран.

В этом году учения пройдут в двухстороннем формате, в составе Сил специальных операций Белоруссии и Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

В 2020 году в учениях примут участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, в том числе и современные боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ «Ракушка» гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

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